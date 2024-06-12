وارتفعت أسعار المستهلكين في ألمانيا، المنسقة لتسهيل مقارنتها بالدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، بنسبة 2.8 بالمئة على أساس سنوي في مايو. وكان التضخم قد سجل ارتفاعا بواقع 2.4 بالمئة على أساس سنوي في أبريل.

وقالت روث براند رئيسة مكتب الإحصاء "معدل التضخم ارتفع قليلا مرة أخرى، ويرجع ذلك في الأساس إلى الزيادة المستمرة في أسعار الخدمات".

وزادت أسعار الخدمات بنسبة 3.9 بالمئة في مايو، مما كانت عليه في نفس الشهر من العام الماضي، بعد زيادة 3.4 بالمئة في أبريل.

وقالت براند "على النقيض من ذلك، كان تأثير أسعار الطاقة والغذاء مخففا على إجمالي التضخم منذ بداية العام".

وانخفضت أسعار منتجات الطاقة 1.1 بالمئة مقارنة بشهر مايو 2023، وارتفعت أسعار المواد الغذائية 0.6 بالمئة. وبقي معدل التضخم في المواد الغذائية بشكل كبير أدنى معدل التضخم الإجمالي.