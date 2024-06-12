وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.66 بالمئة عند 38876.71 نقطة بعد جلستين متتاليتين من المكاسب. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.73 بالمئة إلى 2756.44 نقطة.

وينتظر المتعاملون بيانات التضخم في الولايات المتحدة وتوقعات أسعار الفائدة المحدثة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق من اليوم الأربعاء لمعرفة مسار أسعار الفائدة.

ومن المقرر ان يختتم بنك اليابان المركزي الجمعة اجتماع السياسة الذي يستمر على مدى يومين، إذ من المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، وينظر فيما إذا كان سيقدم توجيهات أكثر وضوحا حول كيفية تخطيطه لخفض ميزانيته العمومية الضخمة.

وتراجع سهم فاست ريتيلنج، مالكة العلامة التجارية يونيكلو، 2.45 بالمئة ليكون أكبر من تسببوا في تراجع المؤشر نيكي. وخسر سهم وكالة ريكروت هولدنجز للتوظيف 2.95 بالمئة، بينما انخفض سهم طوكيو إلكترون المتخصصة في معدات صنع الرقائق 0.17 بالمئة.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسهم شركات تقوم بعمليات توريد لشركة أبل. وقفز سهم تي.دي.كيه 4.35 بالمئة ليصبح أكبر داعم للمؤشر نيكي، بينما ارتفع سهما موراتا للتصنيع وتايو يودن 2.63 بالمئة و1.71 بالمئة على الترتيب.

ومن بين مكونات المؤشر نيكي البالغ عددها 225 سهما، ارتفع 51 سهما وانخفض 170 مع استقرار أربعة أسهم دون تغيير.