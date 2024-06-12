وبدأ تداول أسهم "ألف للتعليم" عقب استكمال الطرح العام الناجح الذي جمع 1.89 مليار درهم من خلال بيع 1.4 مليار سهم، تشكل 20 بالمئة من أسهم الشركة، بسعر طرح بلغ 1.35 درهم للسهم الواحد. وبالتالي بلغت القيمة السوقية للشركة 9.45 مليار درهم عند الإدراج.

ولقي الطرح العام الأولي طلباً قوياً من المستثمرين، حيث تجاوز الاكتتاب القيمة المستهدفة بتغطية بلغت 39 مرة، حتى بعد زيادة نسبة الأسهم المخصصة لشريحة الأفراد من 8 بالمئة إلى 10 بالمئة.

وبالنسبة للسنتين الماليتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2024 و2025، فتعتزم الشركة دفع توزيعات أرباح سنوية قدرها 135 مليون درهم إماراتي كحد أدنى فيما يتعلق بأداء الشركة في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، ومبلغ يعادل 135 مليون درهم إماراتي فيما يتعلق بأداء الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

ورسّخت ألف للتعليم منذ تأسيسها عام 2016 مكانتها كشريك استراتيجي يحظى بثقة الحكومات والمدارس الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، بما تقدمه الشركة من حلول متقدمة قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتسهم في تغيير النهج التقليدي لتعليم الطلاب من مرحلة رياض الأطفال وصولاً إلى الصف الثاني عشر.

ويستخدم حلول منصة ألف التعليمية الحائزة على العديد من الجوائز المرموقة أكثر من 1.1 مليون طالب مسجل في نحو 7000 مدرسة في الإمارات العربية المتحدة والولايات الأميركية المتحدة وإندونيسيا والمغرب.

وتوفر المنصة المتنوعة تجارب تعليمية مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الخاصة للطلاب ليخوضوا رحلة التعلم بالسرعة التي تناسبهم، وفي أي وقت وأي مكان. ويتيح الذكاء الاصطناعي للطلاب تلقي تعليمات فردية خاصة بكل واحد منهم، إلى جانب تمكينهم من اختيار الطريقة التي يفضلونها للتعلم.



واحتفاءً بإدراج الشركة، شارك عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي، رئيس مجلس إدارة شركة ألف للتعليم، وجيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي للشركة في قرع جرس الافتتاح وبدء التداول خلال حفل رسمي أقيم اليوم بحضور غنّام بطي المزروعي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية والسيد عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي للسوق. وحضر الحفل أيضاً أعضاء مجلس إدارة ألف للتعليم إلى جانب كبار المسؤولين في كل من ألف للتعليم وسوق أبوظبي للأوراق المالية.

وفي هذه المناسبة، قال عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي، رئيس مجلس إدارة شركة ألف للتعليم: "يمثل التعليم ركيزة أساسية لتقدم المجتمعات وتحقيق النمو الاقتصادي، ويسرّنا أن نكون أول شركة متخصصة في مجال تكنولوجيا التعليم تدرج أسهمها في دولة الإمارات، وهو ما سيساعد المستثمرين على الاستفادة من الفرص الكثيرة في قطاع حيوي جديد وواعد. وتفخر شركة ألف للتعليم بتوفير حلول ذكاء اصطناعي مبتكرة تساعد على الارتقاء بالنتائج التعليمية في المدارس ولا سيما في مرحلة تشهد المزيد من الفجوات التعليمية حول العالم. كما أن النجاح السريع الذي حققته ألف للتعليم يشكل انعكاساً واضحاً للبيئة المحفزة التي هيّأتها حكومة أبوظبي لرعاية الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا ودعم رحلة دخولها أسواق المال".



بدوره، قال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة ألف للتعليم: "يشكل الطلب القوي على أسهم ألف للتعليم رسالة ثقة واضحة في مقوّمات وأسس أعمالنا القوية وآفاق نمونا الواعدة. فالشركة تتمتع بمكانة قوية ووضع مالي مستقر وقدرة عالية على زيادة رأس المال عند الحاجة مستقبلاً، ما يؤهلها للاستفادة من فرص النمو ومواصلة تعزيز القيمة للمساهمين. وانطلاقاً من موقعها الريادي في مجال تكنولوجيا التعليم وسجلها الحافل بالنجاح والإنجاز في جميع البلدان التي تعمل فيها، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا والولايات المتحدة والمغرب، ستتمكن ألف للتعليم من مواصلة النمو والتوسع كشركة رائدة في أسواقها".