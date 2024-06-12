وتعافى الدولار بعد أن صدر تقرير وظائف لشهر مايو، الجمعة، وجاء ببيانات أقوى من المتوقع مما زاد فرص بقاء التضخم مرتفعا واستمرار قوة النمو أيضا مما يقلل احتمالات اضطرار المركزي الأميركي لخفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وستتسنى للمستثمرين فرصة تقييم موقف التضخم عندما يصدر مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأربعاء في الساعة 1830 بتوقيت غرينتش قبل ساعات من إنهاء المركزي الأميركي لاجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين.

وتماسك مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات المنافسة الكبرى، عند مستوى 105.29 بعد أن لامس أعلى مستوى منذ 14 مايو عند 105.46 خلال الليل.

كما استقر اليورو عند 1.073675 دولار مما أبعده عن أقل مستوى منذ الثاني من مايو الذي سجله أمس الثلاثاء عند 1.07195 دولار.

واستقر الجنيه الإسترليني أيضا عند 1.2739 دولار قبل صدور بيانات الناتج الإجمالي المحلي في بريطانيا عن شهر أبريل.

وخلال ساعات التداول الآسيوية، أظهرت بيانات أن تضخم أسعار المستهلكين في الصين ارتفع بوتيرة مستقرة في مايو، بينما انخفضت أسعار المنتجين بمقدار طفيف مما زاد المؤشرات على أن جهود الحكومة الرامية لدعم الأنشطة الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها.

ولم يشهد اليوان في التعاملات الخارجية تغيرا يذكر وظل عند 7.2696 للدولار.

وأبقى الدولار الين عند مستوى 157.235 لكن ليس عند أعلى مستوى في أسبوع الذي سجله أمس عندما لامس 157.40.

وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفعت بتكوين في أحدث تعاملات 0.15 بالمئة مسجلة 67381 دولارا.