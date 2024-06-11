وقالت شركة سوناطراك الجزائرية في بيان، الثلاثاء، قبل أيام أنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة سينوبك الصينية لتوسيع التعاون في مجالات بينها الاستكشاف.

وأوضحت سوناطراك أن مذكرة التفاهم تهدف إلى "توسيع التعاون من خلال البحث عن فرص شراكة جديدة عبر مجمل سلسلة القيمة للمحروقات، لا سيما في مجالات الاستكشاف وتطوير المكامن المعقدة والطاقات المتجددة والبتروكيماويات والهندسة النفطية وتطوير المهارات".

وتعمل سينوبك في الجزائر منذ عام 2002، وتتعاون مع سوناطراك بمنطقة مكمن زارزايتين ضمن عقد للمحروقات موقع في عام 2022، بحسب البيان.

كما أبرمت "سوناطراك" اتفاق مشاركة إنتاج بقيمة 490 مليون دولار مع "سينوبك" يغطي منطقة زرزايتين في حوض إليزي، وتبلغ مدة الاتفاق 25 عاما سينتج 95 مليون برميل من النفط .