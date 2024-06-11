كما أثارت المكاسب الأعلى من المتوقع وزيادة تضخم الأجور في تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة لشهر مايو مخاوف من أن يظل التضخم ثابتا مع استمرار النمو القوي، مما يقلل من احتمالات أن يقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

ومن المقرر أيضا غدا صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين، قبل أن يختتم المركزي الأميركي اجتماعه الذي يستمر يومين.

وقال نويل ديكسون، كبير الخبراء الاستراتيجيين لدى ستيت ستريت جلوبال ماركتس في بوسطن، "أعتقد أن أعضاء المركزي الأميركي سيأخذون بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الاعتبار".

ومن المتوقع أن يبقي المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير.

تحركات الأسعار

ارتفع مؤشر الدولار في أحدث تعاملات 0.29 بالمئة إلى 105.44، وهو أعلى مستوى له منذ 14 مايو.

وانخفض اليورو 0.41 بالمئة إلى 1.0719 دولار، وهو أدنى مستوى منذ الثاني من الشهر ذاته.

وصعد الدولار في أحدث تعاملات 0.08 بالمئة إلى 157.14 ين.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، تراجعت بتكوين 3.89 بالمئة إلى 66910 دولارات.