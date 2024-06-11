وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر مايو وقرار المركزي الأميركي بخصوص أسعار الفائدة غدا الأربعاء.

ومن المتوقع أن يبقي المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير وسينصب التركيز على ما إذا كان صناع السياسة سيغيرون توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة هذا العام.

تحركات الأسهم

تراجع المؤشر السعودي بنسبة 0.7 بالمئة، مع تراجع سهم مصرف الراجحي 1.1 بالمئة وسهم أكوا باور 2.7 بالمئة.

وقالت أكوا باور إنها تعتزم جمع 7.125 مليار ريال (1.90 مليار دولار) من خلال إصدار أسهم حقوق أولوية.

كما خسرت شركة البحري الوطنية للشحن 3.3 بالمئة وأرامكو السعودية 0.5 بالمئة.

وانتعش مؤشر دبي مرتفعا بنسبة 0.9 بالمئة بدعم من مكاسب في قطاعات العقارات والمالية والصناعة.

وارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في الإمارة، 1.9 بالمئة، كما صعد سهم إعمار العقارية 2.1 بالمئة.

وارتفع المؤشر القطري 0.4 بالمئة مواصلا مكاسبه للجلسة التاسعة، في أطول موجة صعود خلال ستة أشهر تقريبا.

وصعد سهم بنك قطر الوطني الأهلي، أكبر بنك في المنطقة، 1.3 بالمئة، وارتفع سهم صناعات قطر 0.4 بالمئة.

وارتفع مؤشر أبوظبي للجلسة الثالثة على التوالي وكسب 0.1 بالمئة، مع صعود سهم بيور هيلث 7.5 بالمئة وسهم أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 7.1 بالمئة، وهو أكبر ارتفاع يومي خلال عام تقريبا.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.7 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم مجموعة طلعت مصطفى 4.3 بالمئة وسهم إي فاينانس للاستشارات الرقمية 5.1 بالمئة.