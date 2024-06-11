وتحول تركيز الأسواق لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي غدا الأربعاء بشأن معدلات الفائدة، والذي سيساعد الأسواق على توقع توقيت خفض أسعار الفائدة في أكبر اقتصادات العالم.

تحركات الأسهم

انخفض المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 72.33 نقطة، أو بنسبة 0.19 بالمئة، إلى 38795.71 نقطة.

وهبط المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 7.79 نقطة، أو بنسبة 0.15 بالمئة، إلى 5353 نقطة.

كما تراجع المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 32.10 نقطة، أو بنسبة 0.19 بالمئة، إلى 17160.42 نقطة.

وكانت الأسهم الأوروبية قد تراجعت أيضا في بداية التداولات، إذ قال عضو مجلس البنك المركزي الأوروبي فرانسوا فيليروي دي جالو إن البنك سيعيد التضخم إلى هدفه البالغ اثنين بالمئة بحلول العام المقبل، على الرغم من "الضجيج" المتوقع في البيانات الشهرية هذا العام.