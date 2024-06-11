تحديث الأسعار

بحلول الساعة 0317 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2302.89 دولار للأونصة. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة أيضا إلى 2320.20 دولار للأونصة.

ويترقب المستثمرون تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو المقرر الأربعاء فضلا عن نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 29.22 دولار للأونصة، وهبط البلاتين 0.6 بالمئة إلى 962.20 دولار، وانخفض البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 893.60 دولار للأونصة.