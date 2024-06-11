وبحسب بيان للشركتين، على موقع سوق أبوظبي المالي، فقد تم تحديد المقابل بناء على تقييم يتوافق مع ذلك الذي تمت على أساسه تقييم نسبة الـ 25 بالمئة التي حصلت عليها "Enersol" في عملية الشراء الأولية والتي أُعلن عنها في يناير 2024.

وأوضح البيان الذي اطلعت عليه سكاي نيوز عربية، أنه سوف يتم دفع ما يقارب 80 بالمئة من قيمة الحصة الإضافية التي استحوذت عليها "Enersol" في شركة "جوردون" والبالغة 42.206 بالمئة عند إتمام الصفقة. ومن المتوقّع سداد باقي المبلغ خلال العامين المقبلين شريطة استيفاء شروط الأداء المطلوبة، علماً بأنّ إتمام الصفقة يبقى رهناً بالحصول على موافقات الجهات التنظيمية المعنية وتعديلات سعر الشراء النهائية.

وليس على شركة "Gordon" أي مديونيات، وعليه، ستحقق صفقة الاستحواذ قيمة إضافية لمساهمي المشروع المشترك من حيث الربحية والتقييم المتعدد وتوليد التدفق النقدي والأرباح المحتملة، إلى جانب عائد التدفق النقدي الحر المتوقع للسنة المالية 2023 بأكثر من 10 بالمئة.

يعتزم المشروع المشترك، بعد الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المعنية، الاستثمار في الشركات التي تقدم خدمات حقول النفط مدعومة بالحلول التقنية أو الاستحواذ عليها، على نحو يسهم في رفع قيمة الشركة في السوق وتعزيز كفاءتها التشغيلية. لا شك أن نجاح المشروع في تحقيق أهدافه المتمثلة في دعم دعم تطلعات الامارات الطموحة لضمان أمن الطاقة والدفع بأجندة تحقيق الحياد المناخي والجهود المستمرة للتنويع الاقتصادي سيكون المحرك الرئيس للعديد من قرارات الاستثمار.

يذكر أن شركة "Gordon Technologies" هي إحدى الشركات الرائدة في مجال تكنولجيا القياس أثناء الحفر، وهي المزود الرئيس لقطاع النفط والغاز في الولايات المتحدة الأميركية بتلك التكنولوجيا، وهي تقنية تقوم بقياس المعلومات الأساسية من نقطة بالقرب من رأس الحفارة وتنقلها إلى السطح دون مقاطعة عمليات الحفر. تجدر الإشارة إلى أن الشركة قد أكملت تأسيس أعمالها في أبوظبي في خطوة تعتزم الشركة بعدها إطلاق عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول الربع الثاني من العام 2024.

تحتل "Gordon Technologies" مكانة رائدة في قطاع الطاقة، فهي وبناء على ما تمتكله من أنظمة قياس حديثة تعتبر المزود الرئيس بحلول وتقنيات القياس المتكاملة ، حيث توفر"Gordon Technologies" للشركات النشطة في مجال الطاقة أنظمة تكنولوجيا القياس أثناء الحفر تتميز بالسرعة والكفاءة والفعالية العالية لتساعدها على تحقيق مستويات أداء عالية على نحو يعزز موثوقية خدماتها في مجالات الطاقة التقليدية وغير التقليدية، كما أن الشركة توفر تطبيقات توفر قياسات درجات الحرارة القياسية والعالية. وانسجاماً مع رؤيتها في التركيز على العميل وأولوية رضاءه والتزامها الدائم بالابتكار في مجال التكنولوجيا، أطلقت "جوردون" مؤخراً أنظمة الترابط البيني الدوّارة والقابلة للتوجيه في خطوة داعمة لخطط تنمية وتطوير الشركة المستمرة.