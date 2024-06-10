تحركات الأسعار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.37 بالمئة لتصل إلى 81.52 دولارا للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي بنسبة 2.67 بالمئة، لتصل إلى 77.56 دولارا للبرميل.

ويتجه الخامان القياسيان نحو تحقيق أعلى إغلاق لهما منذ 31 مايو.

ويتوقع محللو بنك "غولدمان ساكس" ارتفاع سعر خام برنت إلى 86 دولارا للبرميل في الربع الثالث، وقالوا في تقرير إن الطلب القوي على وسائل النقل في الصيف سيدفع سوق النفط إلى مواجهة عجز قدره 1.3 مليون برميل يوميا في الربع الثالث.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في شهر مقابل سلة عملات، كما انخفض اليورو انخفاضا حادا بسبب حالة عدم اليقين السياسي في أوروبا.

وسجل النفط ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، الأسبوع الماضي، بسبب مخاوف تتعلق بالإنتاج.