أداء قوي لأسهم رئيسية

قفز سهم "بيورهيلث" للرعاية الصحية بنسبة 9.3 بالمئة وصولاً إلى مستوى 4 دراهم، وجاء ذلك في أعقاب أنباء تحدثت عن استعداد "أردنت" المملوكة لها لطرح عام أولي في الولايات المتحدة.

وعاد سهم "ملتيبلاي" ليرتفع بقوة بنسبة 6.38 بالمئة إلى مستوى درهمين، بعد سلسلة من التراجعات التي تعرض لها، في حين سجل سهم "الدار العقارية" ارتفاعا بنسبة 3 بالمئة عند سعر 5.83 درهم، وصعدت كذلك أسهم قطاع الطاقة بشكل جماعي، بقيادة كل من أدنوك للتوزيع 2.08 بالمئة عند سعر 3.44 درهم، وأدنوك للحفر 0.24 بالمئة عند 4.11 درهم، وأدنوك للغاز 1.02 بالمئة إلى 2.98 درهم، ودانة غاز 1.58 بالمئة وصولاً إلى مستوى 0.641 درهم.

وبخصوص قطاع التكنولوجيا، ارتفع بريسايت 10.14 بالمئة وبيانات 3.32 بالمئة وفينكس غروب 1.67 بالمئة. وعلى صعيد الرعاية الصحية ارتفع برجيل القابضة 1.44 بالمئة. كما زاد في قطاع الاتصالات سهم اتصالات إي آند 1 بالمئة والياه سات 1.87 بالمئة. وفي المرافق، ارتفع سهم طاقة 0.38 بالمئة.

يذكر أن مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع في نهاية تعاملات الاثنين بنسبة 0.32 بالمئة إلى مستوى 8985 نقطة، واستقطبت الأسهم في سوق أبوظبي سيولة إجمالية بقيمة 979.3 مليون درهم وبلغت الكميات المتداولة من الأسهم 687.5 مليون سهم، توزعت بواقع 300.4 مليون سهم

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.623 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 2.609 تريليون درهم بختام تعاملات الجمعة، بمكاسب بلغت 14 مليار درهم.

وارتفعت أسعار أسهم 52 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 43 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 27559 صفقة.