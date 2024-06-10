وذكرت شركة إدارة الأصول العالمية في بيان إن مهام الفهيم ستتضمن إدارة جميع جوانب قطاع أعمال العملاء في شركة بلاك روك للمساهمة في توفير منصة متنوعة من الحلول الاستثمارية، منها القدرات المتنامية للشركة في مجال استثمارات الأسواق الخاصة.

وعمل الفهيم قبل ذلك لدى "غولدمان ساكس" حيث ساهم في تأسيس وقيادة فرع بنك غولدمان ساكس في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقاد الفهيم أيضا أعمال "غولدمان ساكس لإدارة الأصول" في دولة الإمارات.

وفي مطلع مايو الماضي، أعلنت بلاك روك عزمها إطلاق منصة استثمارية جديدة في السعودية، مدعومة بما يصل إلى خمسة مليارات دولار من صندوق الثروة السيادية السعودي المعروف باسم صندوق الاستثمارات العامة.

وقالت بلاك روك وصندوق الاستثمارات العامة آنذاك إنهما وقعا مذكرة تفاهم ستؤسس بموجبها بلاك روك منصة استثمارية متعددة الأصول مقرها الرياض مدعومة بضخ نقدي أولي من صندوق الاستثمارات العامة، بشرط تحقيق بعض النقاط المهمة المتفق عليها.

وأضافا أن المنصة من شأنها تسريع نمو أسواق رأس المال في السعودية، فيما يتطلع فريق استثماري مقره الرياض إلى جمع أموال إضافية محليا وخارجيا.