ويوفر قسم "E7 سيكيورتي" (E7 Security) التابع للمجموعة والمزود الرائد للحلول الأمنية المدعومة بالتكنولوجيا، حلولاً تتضمن تصميم وإنتاج بطاقات الهوية الوطنية، وجوازات السفر، والوثائق الأمنية المختلفة للحكومات، وشركات الاتصالات، والبنوك، والقطاعات الأخرى.

وستعزز الاستثمارات التي خططت لها المجموعة قدرتها على تصنيع جوازات السفر وتمكينها من دخول قطاع الطوابع الضريبية الرقمية.

ويعتبر قطاع الطوابع الضريبية من الصناعات التي تشهد زيادة سريعة في الطلب على مستوى العالم.

وتعتزم المجموعة دعم الحكومات حول العالم للحد من التجارة غير المشروعة للسلع الخاضعة للضريبة، وهو ما سيسهم بالتالي في تحسين الإيرادات.

وتوفر الطوابع الضريبية الدعم على مستوى العديد من المجالات بما في ذلك جهود الحد من التجارة غير المشروعة في منتجات التبغ، حيث انضمت 68 دولة إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ. وتواكب خطط المجموعة لإنتاج الطوابع الضريبية الرقمية، والمقرر أن تبدأ في عام 2026، استراتيجيتها المعلنة لزيادة تنويع الاستثمارات في قطاع الحلول الأمنية.

وستستثمر مجموعة E7 أيضاً في زيادة قدرتها على إنتاج جوازات السفر بمقدار خمسة أضعاف في ظل خطط توسعة الطاقة الإنتاجية، المقرر أن تبدأ في عام 2026. حيث ستستمر في إبرام عقود جديدة وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق. كما تواصل المجموعة الاستفادة من قاعدة عملائها القوية وخبرتها لتوسيع قاعدة عملائها في مجال جوازات السفر وحلول الهوية. ومع زيادة طاقتها الإنتاجية، ستواصل مجموعة E7 إضافة أحدث المزايا الأمنية في وثائق جوازات السفر التي تصدرها، وتلبية المتطلبات المتزايدة للعملاء في جميع أنحاء العالم ومواكبة المعايير الأمنية الدولية.

ويأتي إعلان اليوم في أعقاب التوقيع الأخير على شراكة استراتيجية مع شركة ديليتا الألمانية الرائدة في تصميم وتوفير أنظمة الهوية والأمن للجهات الحكومية والوطنية. وفي الربع الأول من عام 2024، وقعت المجموعة عقوداً جديدة مع عملاء بقيمة إجمالية بلغت 77 مليون درهم.

وتعقيباً على خطط الاستثمار، قال علي سيف عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة E7: "يبرهن هذا الاستثمار الكبير في E7 سيكيورتي على التزامنا بمواصلة قصة نجاحنا في النمو والتطور على المدى الطويل، كما يؤكد حرصنا على مواصلة الابتكار وتحقيق نتائج إيجابية في E7 سيكيورتي، أحد أهم الأقسام الرئيسية في المجموعة. وسيتم استثمار مبلغ 182 مليون درهم في المجالات التي تتمتع بإمكانات نمو قوية، لنعزز بذلك قدرات وإمكانات خطوط الإنتاج الحالية، ونتمكن من تقديم منتجات جديدة إلى السوق. وتواصل صناعة الحلول الأمنية تحقيق نمو قوي على مستوى العالم، حيث تساعد خبرتنا الفنية وسجل أعمالنا الناجح في فتح أفاق وفرص للتوسع في أسواق جديدة. ونحن الآن في وضع جيد يمكننا من تحقيق أهدافنا الطموحة للنمو وتوسيع أعمالنا الحالية ومواصلة عمليات الاستحواذ الاستراتيجية، والتي نواصل استكشافها".

يذكر أن مجموعة "E7" حققت نتائج مالية مميزة في عام 2023، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 11 باالمئة لتصل إلى 651.9 مليون درهم مع نمو صافي الأرباح قبل البنود غير المتكررة بنسبة 106 بالمئة ليصل إلى 140.3 مليون درهم، فيما بلغت السيولة النقدية لدى المجموعة 1.29 مليار درهم في عام 2024، ما يُمكّن المجموعة من تنفيذ خططها الاستراتيجية لتعزيز النمو والاستفادة من فرص التوسع وتقديم قيمة مستدامة للمساهمين.

يذكر أن مجموعة E7 تأسست عام 2006 في أبوظبي، و تعتبر E7 المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، شركة رائدة في مجال الحلول الأمنية، والتعبئة والتغليف المستدام، وخدمات الطباعة التجارية، والنشر، والخدمات اللوجستية. وتتمتع مجموعة E7 بسجل حافل في استخدام التقنيات الأفضل في فئتها لإنشاء حلول مخصصة للعملاء. وتسعى المجموعة إلى تعزيز موقعها كمزود لخدمات متكاملة للعملاء بما في ذلك الحكومات والشركات والمؤسسات المالية، والذين يتوزعون عبر مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط، ووسط وجنوب آسيا، وأوروبا، وأمريكا الجنوبية.