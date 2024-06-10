تحركات الأسعار

بحلول الساعة 06:44 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 15 سنتا أو بنسبة 0.2 بالمئة إلى 79.77 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي عشرة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 75.63 دولار.

وأظهرت بيانات الجمعة أن عدد الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة زاد بأكثر من المتوقع الشهر الماضي، مما دفع المستثمرين إلى تقليص توقعات خفض الفائدة وأدى إلى ارتفاع الدولار.

ويزيد صعود الدولار من تكلفة شراء السلع الأولية المسعرة بالعملة الأميركية، مثل النفط، على حائزي العملات الأخرى.

كما تعرض اليورو لضغوط، مما يعكس حالة الضبابية في منطقة اليورو، بعدما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في وقت لاحق من يونيو بعد خسارة حزبه في انتخابات البرلمان الأوروبي أمام حزب مارين لوبان المنتمي لليمين المتطرف.

وقال توني سيكامور المحلل لدى (آي.جي)، إن الأسواق تركز أيضا الآن على اجتماعي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك اليابان هذا الأسبوع اللذين من المتوقع أن يتجها نحو دعم التشديد النقدي.

وسجل خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط ثالث خسارة أسبوعية على التوالي الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من أن تؤدي خطة لتقليص تخفيضات الإنتاج التي تطبقها مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، بدءا من أكتوبر إلى زيادة المعروض العالمي.

وفي الشرق الأوسط، قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إن هناك تقدما في المحادثات مع مسؤولي إقليم كردستان وممثلي الشركات العالمية العاملة هناك للتوصل إلى اتفاق لاستئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب النفط العراقي التركي الذي كان يمر عبره نحو 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية.