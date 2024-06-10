وقامت "أدنوك" بدفع مبلغ إجمالي يصل إلى 1.199 مليار دولار نقداً إلى حاملي السندات يوم 4 يونيو 2024، لتحتفظ بملكية الأسهم في "أدنوك للتوزيع".

وكانت "أدنوك" قد أصدرت السندات القابلة للاستبدال في مايو 2021، مع طرح نحو 375 مليون سهم في شركة "أدنوك للتوزيع".. ومع نهاية خيار تسوية السندات من خلال استبدال الأسهم في 4 مايو 2024، قامت "أدنوك" بتسوية السندات نقداً من خلال تسديد المبلغ الأساسي للمستثمرين بقيمة 1.195 مليار دولار، إلى جانب الكوبون المطبق بقيمة 4.18 مليون دولار.

وبعد تسوية السندات بالكامل نقداً، ظلت نسبة التداول الحر لأسهم شركة "أدنوك للتوزيع" دون تغيير عند 23 بالمئة، مع احتفاظ "أدنوك" بأغلبية ملكيتها للأسهم بنسبة 77 بالمئة.

وتؤكد "أدنوك" التزامها طويل الأمد تجاه شركة "أدنوك للتوزيع"، وتدعم بشكل كامل استراتيجيتها للنمو، وتؤمن بالقيمة التي تقدمها لجميع أصحاب المصلحة.

وتهدف "أدنوك" للحفاظ على مساهمة ثابتة في "أدنوك للتوزيع" بعد استحقاق السندات القابلة للاستبدال.