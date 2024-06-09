وفتح السهم على سعر 27.95 ريال بعد أن أغلق في الجلسة السابقة، الخميس، عند 28.3 ريال قبل أن يرتفع إلى 28.35 بحلول الساعة 0730 بتوقيت غرينتش من اليوم الأحد.

وتحدد سعر السهم في الطرح الثانوي عند 27.25 ريال وهو الحد الأدنى للنطاق السعري المحدد.

وقال مصدران مطلعان لوكالة رويترز أمس السبت إن السعودية خصصت لمستثمرين أجانب أكثر من نصف الأسهم في الطرح الثانوي.

وقال أحدهما "جاءت طلبات عديدة من الولايات المتحدة وبريطانيا وهونغ كونغ واليابان".

وتسعى السعودية، أكبر مصدري النفط في العالم، لجذب استثمارات دولية لضخ عشرات المليارات من الدولارات في مشروعات بهدف تنويع مواردها بعيدا عن الاعتماد على النفط.