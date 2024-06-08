ويترقب المساهمون هذا الاجتماع، الذي يأتي عقب إعلان الشركة عن خطة لخفض خسائرها المتراكمة، والتي وصلت إلى 829 مليون درهم (225.7 مليون دولار) في عام 2023، بما يمثل 32.98 بالمئة من رأس مال الشركة.

وقالت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الشركة تعمل على تحضير نتائج أعمال الربع الأول من العام الجاري، والعمل بعدها على اتخاذ الإجراءات القانونية لعودة التداول على أسهمها.

وكان سوق دبي المالي، قرر إيقاف التداول على أسهم "شعاع كابيتال" لعدم إفصاحها عن بياناتها المالية المدققة لعام 2023.

وعن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة الخسائر المتراكمة، ذكرت "شعاع كابيتال" في بيان سابق، أنها ستعمل على تحسين رأس المال، وذلك بعد أن تمكنت الشركة من تأمين اتفاق مع حاملي السندات لتعديل شروط السندات التي تبلغ قيمتها 150 مليون دولار، والمصدرة عبر شركة ذات غرض خاص تابعة لـ "شعاع كابيتال".

كما أعلنت الشركة في مطلع مايو، عن نجاحها في تسوية تسهيلات تمويلية تتجاوز قيمتها 500 مليون درهم مع مجموعة من البنوك الإماراتية.

ستناقش الجمعية العمومية أيضا مجموعة من القرارات بحسب جدول الأعمال وأبرزها:

- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن عام 2023.

- تقرير مدقق الحسابات عن عام 2023.

- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن عام 2023.

- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن عام 2023.

- مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن عام 2023.

- مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أربح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

- تعيين مدققي الحسابات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.