وأوضح بيان الشركة أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز العلاقات القائمة بين الشركتين، وإلى توسيع التعاون من خلال البحث عن فرص شراكة جديدة عبر مجمل سلسلة القيمة للمحروقات، لا سيما في مجالات الاستكشاف وتطوير المكامن المعقدة، والطاقات المتجددة، والبتروكيمياء، والهندسة النفطية، وتطوير المهارات.

ويأتي الاتفاق في إطار زيارة العمل التي يؤديها مدير عام الشركة، رشيد حشيشي إلى جمهورية الصين.

وتتواجد شركة سينوبك في الجزائر منذ سنة 2002، وتستغل مع سوناطراك مكمن "زارزايتين"، في إطار عقد للمحروقات موقّع في ماي 2022.

وكانت سوناطراك قد وقعت الشهر الماضي اتفاقية قيمتها 2.3 مليار دولار مع شركة "مير" وشركة تكنولوجيا الطاقة الأميركية بيكر هيوز في إطار مشروع يتعلق بأكبر حقل للغاز الطبيعي في البلاد.