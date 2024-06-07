تحركات الأسهم

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.2 بالمئة، لكنه سجل أول مكسب أسبوعي في ثلاثة أسابيع.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أن الاقتصاد الأكبر في العالم وفر وظائف أكثر بكثير مما كان متوقعا في مايو، كما عاد نمو الأجور السنوية إلى التسارع من جديد، مما يؤكد متانة سوق العمل ويقلص احتمال أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

وتصدرت العقارات الخسائر بانخفاض نحو ثلاثة بالمئة متأثرة بانخفاض 7.2 بالمئة في مجموعة فونوفيا العقارية الألمانية بناء على على خفض تصنيف مورغان ستانلي.

وارتفعت عائدات السندات الحكومية التي تتحرك عكسيا مع الأسعار في جميع أنحاء القارة بعد البيانات الأميركية، مع استمرار العائد على السندات الألمانية القياسية لأجل 10 سنوات عند 2.622 بالمئة.

وساعد على الحد من الخسائر تحقيق أسهم الرعاية الصحية زيادة بنسبة 0.5 بالمئة كما واصلت أسهم التكنولوجيا تقدمها محققة مكاسب بلغت 0.4 بالمئة.

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة أمس 25 نقطة أساس في أول تقليص منذ عام 2019، لينضم إلى البنوك المركزية في كندا والسويد وسويسرا في تخفيف السياسة النقدية.

لكن المركزي الأوروبي لم يقدم إلا القليل من الأدلة حول مسار سعر الفائدة في المستقبل، مما دفع المتداولين إلى تقليص رهاناتهم على خفض إضافي في أسعار الفائدة.