وكشفت بيانات الإدارة العامة للجمارك أن واردات أكبر مشتر للنفط الخام في العالم بلغت الشهر الماضي 46.97 مليون طن، أو نحو 11.06 مليون برميل يوميا.

وهذه أكبر من الكمية في أبريل التي بلغت 10.88 مليون برميل يوميا وأقل من 12.11 مليون برميل يوميا قبل عام.

وقالت شركة أويلتشيم الصينية لاستشارات السلع إن انخفاض الواردات يأتي في وقت تقوم فيه مصافي التكرير الكبيرة التي تديرها الدولة بصيانة دورية.

وذكر لين يي المحلل في شركة "ريستاد إنرجي": "بصرف النظر عن أنشطة الصيانة المكثفة لمصافي التكرير في أبريل ومايو، كان ضعف الطلب على البنزين والديزل السبب الرئيسي أيضا وراء ضغوط التشغيل. وانخفض الطلب المحلي على الديزل هذا العام عن المتوقع مع دخول شاحنات الغاز الطبيعي المسال سريعا بسبب أسعار الغاز الرخيصة نسبيا".

وخفضت مصاف صغيرة ومستقلة في مركز التكرير بشرق شاندونغ الإنتاج لأن ارتفاع تكاليف النفط الخام قلصت أرباح التكرير واضطر بعضها إلى معالجة المزيد من زيت الوقود منخفض السعر.

وبلغ إجمالي الواردات خلال الفترة من يناير إلى مايو 229.03 مليون طن، أو نحو 11 مليون برميل يوميا، بانخفاض 1.2 بالمئة عن الفترة نفسها من 2023.