تحركات الأسعار

بحلول الساعة 09:21 بتوقيت غرينتش، انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 2341.37 دولار للأونصة.

وبدد المعدن الأصفر معظم مكاسبه الأسبوعية عقب صدور بيانات المركزي الصيني، وهو الآن مرتفع 0.6 بالمئة هذا الأسبوع.

ولم يضف المركزي الصيني أي كمية من الذهب إلى احتياطاته الاستراتيجية للمرة الأولى منذ أكتوبر 2022.

وفي نهاية شهر مايو، كان لدى البنك 72.80 مليون أونصة من الذهب، وهو نفس عدد الأونصات التي كانت لديه في نهاية أبريل.

وارتفعت أسعار الذهب إلى 2449.89 دولار للأونصة في 20 مايو، ومن ضمن الأسباب وراء صعود المعدن النفيس الطلب القوي من البنوك المركزية، لا سيما البنك المركزي الصيني.

وقال أولي هانسن رئيس وحدة تحليل السلع الأولية في ساكسو بنك إن الانخفاض بمقدار 35 دولارا كان مدفوعا بالأخبار الواردة من الصين، لكنه أضاف أنها لم تنته من شراء الذهب بعد.

وتتطلع الأسواق الآن إلى بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم مع احتمال أن يأتي نمو الوظائف أقل من ​​توقعات الاقتصاديين.

وشهد هذا الأسبوع سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة مما عزز الدلائل حول تراجع معدل التضخم وإقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على خفض معدلات الفائدة بحلول سبتمبر.

ويقلل انخفاض معدلات الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 2.3 بالمئة إلى 30.59 دولار للأونصة.

بينما انخفض البلاتين واحدا بالمئة إلى 992.50 دولار وخسر البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 915 دولارا.