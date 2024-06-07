وكشفت الشركة الأسبوع الماضي عزمها بيع المزيد من أسهمها، وهو الأول بعد الطرح العام الأولي الذي جمع إيرادات غير مسبوقة في 2019، وذلك في خطوة تاريخية تهدف إلى المساعدة في تمويل خطة تنويع اقتصاد السعودية.

وكانت أرامكو حددت النطاق السعري للطرح الثانوي عند 26.7 إلى 29 ريالا للسهم. ومن المتوقع بدء تداول أسهم الطرح الثانوي في البورصة يوم الأحد الموافق 9 يونيو.

وجاء التسعير النهائي أقل أربعة بالمئة تقريبا عن سعر تداول السهم عند الإغلاق أمس الخميس، ويجعل قيمة أرامكو حوالي 1.76 تريليون دولار. وبلغت قيمتها السوقية نحو 1.83 تريليون دولار وفقا لسعر تداول السهم أمس الخميس.

وتبيع الحكومة السعودية 0.64 بالمئة تقريبا من أرامكو. وقد يصل الطرح إلى 0.7 بالمئة من أسهم أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم فيما يسمى بخيار بيع المزيد من الأسهم الذي يسمح للمصرفيين باستخدام الأسهم لتحقيق الاستقرار في سعر الطرح.

وإذا جرى تفعيل هذا الخيار، ستجمع أرامكو 12.36 مليار دولار تقريبا. ومارست الشركة هذا الخيار بعد طرح عام أولي في عام 2019 لجمع 29.4 مليار دولار، والذي لا يزال أكبر طرح عام أولي في العالم.