تحركات الأسهم

أغلق المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي مرتفعا 0.7 بالمئة، مبتعدا عن المستويات المرتفعة غير المسبوقة التي سجلها في وقت سابق من الجلسة.

وخفض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة للمرة الأولى منذ 2019، مشيرا إلى التقدم المحرز في معالجة التضخم حتى مع اعترافه بأن المعركة لم تنته بعد.

وفي توقعات جديدة، قال البنك المركزي الأوروبي إنه يتوقع أن يبلغ متوسط ​​التضخم 2.2 بالمئة في عام 2025، ارتفاعا من التقدير السابق البالغ 2.0 بالمئة، ما يعني أنه من المتوقع الآن أن يظل أعلى من هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة حتى العام المقبل.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن عضوا واحدا فقط في مجلس محافظي المركزي الأوروبي عارض قرار البنك بخفض أسعار الفائدة في وقت سابق من اليوم.

وقادت أسهم قطاع البنوك المكاسب القطاعية، إذ ارتفعت 1.7 بالمئة، كما صعد قطاع الرعاية الصحية 1.4 بالمئة مع صعود سهم نوفو نورديسك نحو أربعة بالمئة ليسجل مستوى قياسيا مرتفعا.

وأغلق قطاع التكنولوجيا مرتفعا 1.2 بالمئة، ليستقر بالقرب من أعلى مستوياته منذ ديسمبر كانون الأول 2000، مستفيدا من مكاسب سهم شركة ساب الألمانية 3.6 بالمئة بعد أن أعلن الرئيس التنفيذي كريستيان كلاين توقعات مشجعة لعامي 2026 و2027.

وتصدر السهم المؤشر داكس 40 الألماني الذي أغلق مرتفعا 0.4 بالمئة.

فيما تراجعت القطاعات التي تتأثر بسعر الفائدة مثل المرافق والعقارات التي أغلقت منخفضة 0.9 بالمئة و0.6 بالمئة على الترتيب.

وعلى صعيد البيانات، انخفضت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع في أبريل، إذ تراجعت 0.5 بالمئة مقابل توقعات بتراجعها 0.3 بالمئة.