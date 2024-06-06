ويتوقع نوفاك أن تتراوح أسعار النفط بين 80 و85 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام.

ويسجل خام برنت حاليا 78.82 دولار.

وقال نوفاك أيضا إن التزام روسيا باتفاق إنتاج النفط في إطار أوبك+ كان مئة بالمئة تقريبا في مايو.

وأضاف أن روسيا ستخفض إنتاجها إلى تسعة ملايين برميل يوميا بحلول نهاية يونيو.

وقال وزراء في مجموعة "أوبك+"، الخميس، إن المجموعة قد تعدل أحدث اتفاق لها بشأن إنتاج النفط، والذي يدعو إلى التراجع عن بعض تخفيضات الإنتاج في وقت لاحق هذا العام، إذا لزم الأمر لدعم السوق بعد تراجع أسعار النفط في أعقاب الإعلان عن الاتفاق.

وأشاد وزراء ومسؤولون كبار من مجموعة أوبك+، التي تضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، في منتدى اقتصادي في سان بطرسبرغ بالاتفاق وقالوا إن توقعات الطلب على النفط إيجابية.