وذكرت وزارة العمل الأميركية أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بنحو ثمانية آلاف طلب إلى 219 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في الأول من يونيو، وذلك وفقا للبيانات المعدلة على أساس موسمي.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لوكالة رويترز 220 ألف طلب في ذلك الأسبوع.

وبدأت سوق العمل في استعادة التوازن والاقتراب من مستويات ما قبل الجائحة بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة 525 نقطة أساس منذ مارس 2022 بهدف إبطاء الطلب في الاقتصاد.