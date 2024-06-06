وفي حديث مع سكاي نيوز عربية، على هامش مشاركته بالمنتدى الاقتصادي في سان بطرسبرغ، قال المزروعي، إن حضوره إحدى جلسات المنتدى اليوم بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي، إلكسندر نوفاك، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، كان الهدف منه توضيح القرارات الأخيرة لتحالف "أوبك+"، والتأكيد على أن الدول الأعضاء في التحالف متفقة على الحفاظ على توازن العرض والطلب، والتزامها تجاه هذا الأمر.

وأضاف المزروعي أن دولة الإمارات أكدت أيضا من جانبها التزامها بالعمل مع المجموعة.

وفي حديثه في المنتدى قال المزروعي: "أود أن أسميهم (الثمانية الكبار)، لقد ضحوا بهذه التخفيضات الطوعية الإضافية من أجل استقرار السوق.. الإمارات ملتزمة تجاه هذه المجموعة، ملتزمة تجاه المستهلكين والسوق"، في إشارة إلى مجموعة من الدول تضم أيضا السعودية وروسيا والجزائر وكازاخستان والكويت وسلطنة عمان والعراق.

ويوم الأحد الماضي، وافق تحالف أوبك+ على تمديد أغلب التخفيضات الكبيرة في إنتاج النفط حتى عام 2025، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه إلى دعم السوق وسط فتور في نمو الطلب العالمي وارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الإنتاج الأميركي.

ويتبنى أوبك+ الذي يضم الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء في مقدمتهم روسيا سلسلة من التخفيضات الكبيرة في الإنتاج منذ أواخر 2022.

ويبلغ إجمالي تخفيضات أعضاء أوبك+ حاليا 5.86 مليون برميل يوميا، وهو ما يوازي نحو 5.7 بالمئة من الطلب العالمي.

وتشمل التخفيضات 3.66 مليون برميل يوميا كان من المقرر أن تنتهي بحلول نهاية عام 2024، وتخفيضات طوعية إضافية من ثماني دول أعضاء بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا تنتهي بحلول نهاية يونيو من العام الحالي.

واتفق التحالف يوم الأحد على تمديد التخفيضات البالغة 3.66 مليون برميل يوميا لمدة عام حتى نهاية 2025 وتمديد التخفيضات الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية سبتمبر 2024.

وسيلغي أوبك+ تدريجيا التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا على مدار عام بدءا من أكتوبرل 2024 وحتى سبتمبر 2025.

وخلال المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبرغ، الخميس، قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، إن الاتفاق الحالي لتحالف أوبك+ لمنتجي النفط يساعد على تحقيق توازن بين العرض والطلب ويحقق حالة من اليقين في أسواق الطاقة.

وأضاف نوفاك أن المجموعة قد تعدل الاتفاق الحالي لدعم السوق إن لزم الأمر.

وقال نوفاك "نحن مستعدون للتفاعل بسرعة مع حالات الغموض في السوق".

وتراجعت أسعار خام برنت إلى ما دون 80 دولارا للبرميل بعد يوم من اتفاق المجموعة، وهو رد فعل السوق الذي رفضه وزراء المجموعة في تصريحاتهم الصادرة، اليوم، وتوقعوا أن يرى السوق في النهاية أن سياسة المجموعة صحيحة.

وخلال نفس المنتدى، دافع الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، هيثم الغيص، اليوم، عن التعديلات الأحدث على اتفاق مجموعة أوبك+ بشأن مستويات إنتاج النفط ووصفها بأنها ناجحة.

وفي حديثه بالمنتدى الاقتصادي في سان بطرسبرغ، أبدى الغيص تفاؤله حيال استمرار الطلب القوي على النفط وأرجع هذا إلى تعافي حركة السفر.

وفي مايو الماضي، أبقت منظمة أوبك على توقعاتها بنمو قوي نسبيا للطلب العالمي على النفط في عام 2024، وقالت في تقريرها الشهري إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا في عام 2024، وبواقع 1.85 مليون برميل يوميا في عام 2025.