وقالت شركة الاستثمارات الوطنية في بيان، إنها قامت بدور استثنائي كمنسق رئيسي ومدير الاكتتاب المشترك لعملية الاكتتاب الخاص لمجموعة البيوت الاستثمارية القابضة ومستشار الإدراج والمستشار المالي الحصري لعملية إدراج الشركة في السوق الأول في بورصة الكويت، حيث تم البدء في الاكتتاب الخاص بالطرح الثانوي لحصة 30 بالمئة من أسهم الشركة المصدرة حالياً خلال الفترة من 19 مايو الى 2 يونيو 2024، وقد تجاوز مبلغ الطلبات أكثر من 17 مرة من قيمة الطرح خلال فترة التخصيص الأولي وبتغطية أولية بلغت 771 مليون دينار كويتي.

وذكرت الاستثمارات الوطنية أن الاكتتاب استهدف طرح عدد 90 مليون سهم من أسهم الشركة المعنية بسعر يبلغ 500 فلساً للسهم الواحد وبقيمة إجمالية تجاوزت 45 مليون دينار كويتي للمستثمرين المؤهلين.

دور محوري

وبهذه المناسبة، صرح فهد المخيزيم – عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الوطنية: "تفخر الشركة بقيامها بالدور المحوري في الطرح الخاص لمجموعة البيوت الاستثمارية القابضة، وإعداد الترتيبات اللازمة لعملية الإدراج التي تمت بنجاح وضمن الجدول الزمني المستهدف استعداداً للإدراج في بورصة الكويت، والتي ستكون إضافة كبيرة للبورصة في تعزيز مكانة الكويت كمركز حيوي عالمي لأسواق المال".

وأضاف المخيزيم: "نعرب عن خالص شكرنا وتقديرنا للثقة التي أولتها مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة لشركة الاستثمارات الوطنية، في القيام بدور المنسق الرئيسي المشترك ومدير الاكتتاب الخاص بها، حيث تعتبر شركة مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة إحدى الشركات الرائدة التي تدير مجموعة متنوعة من الخدمات وحلول الموارد البشرية المتكاملة و تقديم الخدمات العقارية مع التركيز على إدارة المرافق وممتلكات تجارية أخرى، فضلًا عن مشاريع مميزة (BOT)."

وأكد المخيزيم على أن الدور المقدم من الاستثمارات الوطنية كمنسق رئيسي ووكيل اكتتاب لكبرى الكيانات الاقتصادية في الكويت، ومنها على سبيل المثال إدراج شركة بورصة الكويت ضمن السوق الأول وشركة أولاد علي الغانم للسيارات، يضاف إلى سجل نجاحات الشركة الحافل في المجال الاستثماري، وهذا يدل على خبرة ومهنية شركة الاستثمارات الوطنية وقدرتها على إدارة العديد من الاكتتابات بهذا الحجم بنجاح وشفافية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من عمليات الاستحواذ والإدراج والاكتتابات العامة والخاصة على مدار العقود الماضية.

ترتيبات لوجستية وتسويقية

وأضاف المخيزيم بأن شركة الاستثمارات الوطنية قامت بتجهيز الترتيبات اللوجستية والتسويقية الخاصة بعملية الاكتتاب لمجموعة البيوت الاستثمارية القابضة، كما قامت بإعداد فريق عمل متكامل والذي قام بعقد جولات متعددة من الاجتماعات الاستثمارية مع مختلف الأطراف المهتمة من الأفراد والمؤسسات والشركات الكبرى لشرح تفاصيل الاكتتاب، وكذلك الرد على كافة الاتصالات الواردة من المستثمرين والمهتمين بعملية الاكتتاب والإجابة على جميع استفساراتهم.

وثمّن المخيزيم كافة الجهود التي قامت بها منظومة السوق والمتمثلة في هيئة أسواق المال وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، وتفاعلهم السريع والملموس في تسهيل كلاً من عملية الاكتتاب والإدراج ضمن السوق الأول منذ البداية وحتى الآن، والذي تم بكل سلاسة ونجاح وتعاون كافة الأطراف، مشيراً إلى أن تلك الجهود المبذولة بدأت تؤتي بثمارها الواحدة تلو الأخرى، لاسيما ما يخص تشجيع إدراج الشركات ذات الملاءة المالية الجيدة.

وكشف المخيزيم أن الاكتتاب الخاص بمجموعة البيوت الاستثمارية القابضة قد شهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين بمختلف فئاتهم أفراد وشركات ومؤسسات مرموقة محلية وعالمية، حيث فاق عدد الأسهم المطلوبة عدد أسهم الاكتتاب المطروحة، وهو الأمر الذي يعكس الثقة الكبيرة في جودة وأداء الشركة، بالإضافة إلى الحرفية والمهنية العالية التي تمت بها إدارة الاكتتاب من قبل شركة الاستثمارات الوطنية.

وقال المخيزيم "عندما يتعلق الأمر بعملائنا، فنحن ملتزمون بتقديم مجموعة واسعة من الخدمات والحلول الاستثمارية لدينا وفقاً لأعلى المعايير لتلبية أهدافهم الاستراتيجية الفريدة وتجاوز توقعاتهم، حيث يتيح سجل إنجازاتنا العريق وخبراتنا المتعددة لقطاعات الشركة في قيادة وإدارة المهام بنجاح في جميع أنحاء المنطقة".

وفي ختام تصريحه أكد فهد المخيزيم على نجاح الشركة في إدارة الإدراج الخاص بشركة البيوت الاستثمارية القابضة بمختلف تفاصيله ما يعزز من قوة ومكانة الاستثمارات الوطنية باعتبارها واحدة من كبرى الكيانات الاستثمارية الرائدة محلياً وإقليمياً وبخبرة تمتد لعدة عقود في إدارة الاكتتابات والإدراجات النوعية والمميزة، مرتكزين في ذلك على قدرات فريق عمل الشركة ذو الخبرة والمهنية العالية.