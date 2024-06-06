وجاء تقرير وظائف القطاع الخاص عن شهر مايو أمس الأربعاء ليكون الأحدث في بيانات تشير إلى تراجع في سوق العمل بما قد يدفع المركزي الأميركي لبدء دورة تيسير نقدي هذا العام.

وأغلب عملات دول الخليج مربوطة بالدولار وتتبع السعودية والإمارات وقطر عادة أي تغييرات للسياسة النقدية تنفذها الولايات المتحدة.

وزاد المؤشر السعودي 0.7 بالمئة وسط ارتفاع أغلب الأسهم المدرجة عليه. وزاد سهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم، 1.3 بالمئة كما ارتفع سهم أرامكو السعودية 0.9 بالمئة.

وذكرت رويترز أمس الأربعاء أن أرامكو عقدت محادثات مع شركتي تيلوريان ونيكست ديكيد الأميركيتين بشأن مشروعين منفصلين للغاز الطبيعي المسال.

كما قفز سهم شركة مياهنا القابضة بنسبة 29.91 بالمئة ليصل إلى 14.94 ريال في أول يوم تداول للسهم، مقارنة مع سعر طرحه في الاكتتاب العام والذي بلغ 11.5 ريال.

وزاد مؤشر دبي 0.2 بالمئة مدعوما بمكاسب حققتها أغلب القطاعات. وزاد سهم سالك للتعرفة المرورية 0.9 بالمئة والشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) 1.6 بالمئة.

وصعد مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة بارتفاع سهم الدار العقارية 1.1 بالمئة وملتيبلاي جروب 1.6 بالمئة.

وارتفع المؤشر القطري 0.1 بالمئة مدعوما بصعود سهم مصرف قطر الإسلامي 0.3 بالمئة والملاحة القطرية (ملاحة) 0.8 بالمئة.