وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير 13 مسيرة ليلا فوق شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، وست مسيرات فوق منطقة بيلغورود الحدودية مع أوكرانيا، وإسقاط صاروخ فوق منطقة روستوف الحدودية مع أوكرانيا أيضا.

في مدينة روستوف أون دون هرع العشرات من عناصر الطوارئ لإخماد النيران في مصفاة نوفوشاختينسك، وفق الحاكم فاسيلي غولوبيف.

وكتب غولوبيف على تلغرام "بعد غارة بطائرة مسيّرة، اندلع حريق في مصفاة نوفوشاختينسك".

أضاف أن "العمل توقف بسبب الهجمات المتكررة، حيث تم سحب العاملين إلى مسافة آمنة".

وأوضح لاحقا أنه "تم تحديد موقع" الحريق في مساحة تبلغ نحو 100 متر مربع، ولم يتم الإبلاغ عن مقتل أو إصابة أحد.

وتُعتبر مصفاة نوفوشاختينسك في منطقة روستوف أون دون إحدى أهم مصافي النفط في جنوب روسيا، لكن موقعها على بعد 10 كيلومترات من الحدود الأوكرانية يجعلها دائما عرضة لهجمات أوكرانية.

وتوجّه ممثلون عن وزارة حالات الطوارئ الروسية ومكتب الطوارئ الإقليمي إلى موقع الحريق، بحسب غولوبيف.

وقال فياتشيسلاف غلادكوف حاكم منطقة بيلغورود إن غارة أخرى بطائرة مسيّرة دمرت خلال الليل خزان نفط في ستاري أوسكول، شمال الحدود الأوكرانية.

وأضاف أنه تم "إطفاء الحريق بسرعة" دون تسجيل إصابات.

وتقوم أوكرانيا التي تواجه هجوما روسيا منذ فبراير 2022، بالرد من خلال مهاجمة مواقع الطاقة الروسية عبر الحدود.