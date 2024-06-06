وارتفع المؤشر نيكي 0.55 بالمئة ليغلق عند 38703.51 نقطة. وصعد المؤشر في وقت سابق من الجلسة بنحو 1.35 بالمئة ليتجاوز مستوى 39 ألف نقطة.

وقفز سهم شركة طوكيو إلكترون لإنتاج معدات تصنيع الرقائق 3.46 بالمئة.

وصعد سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 3.91 بالمئة.

وقفزت أسهم صناعة الرقائق في الولايات المتحدة 4.5 بالمئة الليلة الماضية بدعم من مكاسب شركتي إنفيديا وتايوان لصناعة أشباه الموصلات.

وبلغت قيمة إنفيديا ثلاثة تريليونات دولار للمرة الأولى لتتجاوز شركة أبل وتصبح ثاني أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية.

ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي الأوروبي، الخميس، وسط توقعات شبه مؤكدة بأن يخفض الفائدة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان اجتماعيهما للسياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.33 بالمئة إلى 275723 نقطة.

ومن بين أكثر من 1600 سهم مدرج بالسوق الرئيسية في بورصة طوكيو، ارتفع 36 بالمئة منها وانخفض 59 بالمئة، فيما لم يطرأ تغير على ثلاثة بالمئة.