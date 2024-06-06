وأضاف خلال المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبرج أن الاتفاق يوفر أيضا حالة من الوضوح في الأسواق.

ويوم الأحد الماضي، وافق تحالف أوبك+ على تمديد أغلب التخفيضات الكبيرة في إنتاج النفط حتى عام 2025، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه إلى دعم السوق وسط فتور في نمو الطلب العالمي وارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الإنتاج الأميركي.

ويتبنى أوبك+ الذي يضم الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء في مقدمتهم روسيا سلسلة من التخفيضات الكبيرة في الإنتاج منذ أواخر 2022.

ويبلغ إجمالي تخفيضات أعضاء أوبك+ حاليا 5.86 مليون برميل يوميا، وهو ما يوازي نحو 5.7 بالمئة من الطلب العالمي.

وتشمل التخفيضات 3.66 مليون برميل يوميا كان من المقرر أن تنتهي بحلول نهاية عام 2024، وتخفيضات طوعية إضافية من ثماني دول أعضاء بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا تنتهي بحلول نهاية يونيو من العام الحالي.

واتفق التحالف يوم الأحد على تمديد التخفيضات البالغة 3.66 مليون برميل يوميا لمدة عام حتى نهاية 2025 وتمديد التخفيضات الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية سبتمبر 2024.

وسيلغي أوبك+ تدريجيا التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا على مدار عام بدءا من أكتوبرل 2024 وحتى سبتمبر 2025.