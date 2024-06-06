وقالت الشركة في بيان إنه تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 1.35 درهم للسهم الواحد، أي عند الحدّ الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً.

وبذلك تبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج 9.45 مليار درهم (حوالي 2.57 مليار دولار)، وتصل عائدات الطرح إلى 1.89 مليار درهم (514 مليون دولار).

وأوضح بيان شركة ألف للتعليم، أن الطرح شهد مستوى طلب استثنائي من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، ليفوق إجمالي الطلب على الاكتتاب العام عن 74 مليار درهم (حوالي 20 مليار دولار)، ومتجاوزاً تغطية الاكتتاب بنحو 39 مرة.

كما يؤكّد مستوى الطلب الاستثنائي من قاعدة متنوعة من المستثمرين مكانة "ألف للتعليم" في قطاع عملها، وأسسها القوية وآفاق نموها الواعدة وما تمثله الشركة من فرصة استثمارية مجزية.

تتوقع الشركة دفع توزيعات أرباح سنوية قدرها 135 مليون درهم كحد أدنى عن كل من السنتين الماليتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2024 و2025 لكافة المساهمين الآخرين (بخلاف المساهمين البائعين)، ما يعني أن الحد الأدنى لعائد الأرباح السنوي وفقاً للسعر النهائي للسهم هو 7.1 بالمئة.

ومن المتوقع أن يتم استكمال الطرح وقبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم 12 يونيو 2024 أو في حدود ذلك التاريخ.

وقال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة ألف للتعليم: "أصبح المستثمرون الدوليون والإقليميون على دراية تامة بأهمية الدور المحوري والمتكامل الذي نؤديه وسنظل ملتزمين به للارتقاء بقطاع التعليم عبر كافة أسواقنا. وبفضل سمعتنا الجيدة ومكانتنا المرموقة كشريك مفضل وموثوق للحكومات والمدارس والمتخصصين في المجال التربوي، شهد الطرح إقبالاً استثنائياً بتغطية بلغت 39 مرة، وهو ما يعكس جاذبية حلولنا المبتكرة، إلى جانب مستوى الثقة القوية بآفاق رحلة نمونا المستقبلي وقدرتنا على مواصلة النهوض بالنتائج التعليمية في المجتمعات التي نقدم لها خدماتنا. سيبقى الطلب على منتجاتنا وخدماتنا مرتفعاً، ولا سيما في ظل تزايد الاستثمارات الحكومية والخاصة في قطاع التعليم عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وأضاف: "في المرحلة القادمة، لدينا خطط نمو طموحة لتعزيز رقعة التوسع عبر أسواقنا المستهدفة، وإثراء محفظة منتجاتنا وحلولنا التعليمية ومواصلة إضافة القيمة لسوقنا الأساسي في دولة الإمارات العربية المتحدة. تمتلك الشركة الكثير من المزايا الاستثمارية القوية، وبفضل مستوى الطلب المرتفع على أسهمنا، حققت عملية الطرح نجاحاً كبيراً، واليوم نتطلع قدماً إلى الترحيب بمساهمينا الجدد، بما في ذلك المستثمرون الأفراد داخل الدولة والذين سيشكلون ركناً أساسياً ومحورياً ضمن مسيرة عمل الشركة وهيكل ملكيتها خلال المرحلة المقبلة".

تفاصيل السعر النهائي للطرح

تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 1.35 درهم للسهم الواحد، أي عند الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً، بالتالي ستبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج 9.45 مليار درهم (أي ما يعادل 2.57 مليار دولار)، فيما ستبلغ عائدات الطرح 1.89 مليار درهم (أي ما يعادل 514 مليون دولار).

وأكّدت الشركة والمساهمون البائعون حجم الطرح البالغ 1.4 مليار (1,400,000,000) سهم، أي ما يعادل 20 بالمئة من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة. وبناءً على سعر الطرح النهائي، وبعد إدراج أسهم الشركة، سيبلغ الحد الأدنى لعائد الأرباح السنوي وفقاً للسعر النهائي للسهم 7.1 بالمئة لكافة المساهمين الآخرين (بخلاف المساهمين البائعين). وعقب استكمال الطرح، سيحتفظ المساهمون البائعون، أي كل من شركة تيكنوفا للاستثمار - شركة الشخص الواحد ذ.م.م وشركة كريبتونايت للاستثمار ذ.م.م بحصة في ألف للتعليم تبلغ 68 بالمئة و12 بالمئة على التوالي.

وشكّل مستوى الطلب الاستثنائي والإقبال القوي من شريحة واسعة من المستثمرين دليلاً على المكانة المتميزة التي تتمتع بها ألف للتعليم على مستوى القطاع، إلى جانب آفاق نموها الواعدة في السوق وما توفره الشركة من فرصة استثمارية مجزية.

سيتلقى المستثمرون الذين اكتتبوا ضمن الشريحة الأولى تأكيداً عبر الرسائل النصية القصيرة بالأسهم المخصصة لكل منهم بتاريخ 11 يونيو 2024، ومن المقرر أن تبدأ عملية رد الأموال الفائضة في التاريخ نفسه.

ومن المتوقع أن يتم استكمال الطرح وقبول الأسهم للتداول في السوق الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية يوم 12 يونيو 2024 أو في حدود ذلك التاريخ، تحت رمز التداول («AlefEdT») ورقم التعريف الدولي («AEE01388A243»)، وذلك حسب ظروف السوق وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على قبول الأسهم للتداول.