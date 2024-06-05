وذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن أسلوب واشنطن غير مقبول على الإطلاق وأن موسكو تقف إلى جانب بكين.

وقال بيسكوف للصحفيين: "ندرك جيدا أن رفاقنا الصينيين لا يقبلون هذه اللهجة، ولا يقبلون هذه الرسائل والتهديدات والابتزاز".

وتقول الولايات المتحدة إن الصين تدعم المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا عبر إمداد موسكو بالسلع ذات الاستخدام المزدوج مدنيا وعسكريا.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن خلال زيارة لبكين في أبريل إن "الصين هي المورد الرئيسي للأدوات الآلية والإلكترونيات الدقيقة ونيترات السليلوز (مادة متفجرة)، وهي مدخلات حيوية تستخدم في صنع الذخائر ووقود الصواريخ، وغيرها من العناصر ذات الاستخدام المزدوج التي تستفيد منها موسكو في تعزيز قاعدتها الصناعية الدفاعية".

وقالت يلين أمس الثلاثاء إن وزارة الخزانة الأميركية رصدت زيادة في صادرات الصين من السلع ذات الاستخدام المزدوج وأنها تشعر بقلق بالغ حيال الأمر.

وقالت يلين: "كنت واضحة للغاية في الحديث مع أعلى المستويات في الحكومة الصينية بأننا لن نتسامح مع هذا النشاط، ونعتزم فرض عقوبات عليه".