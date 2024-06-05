تحركات الأسعار

صعدت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 39 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 77.91 دولارا للبرميل بحلول الساعة 12:41 بتوقيت غرينتش.

كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بواقع 39 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 73.64 دولارا للبرميل.

وانخفض كلا العقدين أكثر من واحد بالمئة في جلسة أمس الثلاثاء ليسجلا أدنى مستوياتهما عند التسوية منذ أوائل فبراير، بعدما تراجع كلاهما نحو ثلاثة دولارات للبرميل يوم الاثنين.

وأتى انخفاض أسعار الخامين تحت ضغط من إعلان منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، وهو التحالف المعروف باسم أوبك+، خططا لزيادة الإمدادات اعتبارا من الربع الأخير من العام على الرغم من المؤشرات الأخيرة على ضعف نمو الطلب.

ولكن وزير الطاقة السعودية الأمير عبد العزيز بن سلمان قال إن أوبك+ سيوقف تقليل التخفيضات أو سيتراجع عنها إذا لم يكن الطلب قويا بما يكفي لسحب البراميل المنتجة.

وتلقت الأسعار شيئا من الدعم من بيانات أظهرت أن وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة زادت أقل من المتوقع في مايو مع تعديل بيانات أبريل بالخفض.

وجاء هذا علاوة على تقرير أمس الثلاثاء أظهر هبوط عدد الوظائف في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في أبريل، وهو ما قد يدعم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في معركته أمام التضخم ويعزز فرص خفض تكاليف الاقتراض.

وأظهرت أرقام معهد النفط الأميركي ارتفاع مخزونات الخام بأكثر من أربعة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 31 مايو، مقابل توقعات المحللين بانخفاض قدره 2.3 مليون برميل في استطلاع أجرته رويترز.

كما ارتفعت مخزونات البنزين أكثر من أربعة ملايين برميل، وهو ما يزيد كثيرا على الزيادة البالغة مليوني برميل التي توقعها المحللون.