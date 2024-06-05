وتعد القمة، الأولى من نوعها التي تستضيفها جمهورية كوريا للشركاء من الدول الإفريقية، والتي ركزت على توسيع علاقات التعاون بين الجانبين.

وعلى المستوى الحكومي، تم توقيع 12 مذكرة تفاهم بين حكومة كوريا وحكومات 11 دولة إفريقية.

وعُقدت، قمة للأعمال في سيؤول جمعت حوالي 400 مسؤول حكومي من كوريا الجنوبية وأفريقيا، بما في ذلك الرؤساء وكبار المسؤولين من 18 دولة إفريقية.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، الثلاثاء، إن بلاده ستعزز التعاون مع الدول الإفريقية لتأمين إمدادات مستقرة من المعادن الحرجة وتسريع المفاوضات لدعم الشراكات الاقتصادية والتجارة.

وأضاف يون، الذي استضاف أول قمة على الإطلاق مع زعماء 48 دولة إفريقية، إن كوريا الجنوبية ستزيد مساعدات التنمية لإفريقيا إلى 10 مليارات دولار على مدى السنوات الست المقبلة في الوقت الذي تتطلع فيه إلى استغلال الموارد المعدنية الغنية في القارة وإمكاناتها كسوق تصدير واسعة.

وقال يون في كلمته الافتتاحية "سنسعى إلى إيجاد سبل مستدامة للعمل معا بشأن القضايا المرتبطة مباشرة بالنمو المستقبلي، مثل الإمدادات المستقرة من المعادن الحرجة والتحول الرقمي".

كما تعهد بتقديم 14 مليار دولار لتمويل الصادرات لتعزيز التجارة والاستثمار للشركات الكورية الجنوبية في البلدان الإفريقية.