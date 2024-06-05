وقالت وزارة المالية الروسية، الأربعاء، إن أصول صندوق الثروة الوطني الروسي، صندوق الثروة السيادي، بلغت ما يعادل 141.5 مليار دولار اعتبارا من الأول من يونيو، أو 7.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مقارنة مع 138.9 مليار دولار في الأول من مايو.

وأضافت الوزارة أن إجمالي الأصول السائلة للصندوق يعادل 56.2 مليار دولار، أو 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع، انخفاضا من 56.4 مليار دولار قبل شهر.

وكان الناتج المحلي الإجمالي لروسيا قد ارتفع بنسبة 5.4 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول، بعد نموه 4.9 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.

وتوقعت وزارة الاقتصاد الروسية في وقت سابق نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بنحو 5.4 بالمئة فيما أشارت تقديرات البنك المركزي إلى 4.6 بالمئة.

ويتوقع بنك روسيا المركزي أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4 بالمئة في الربع الثاني مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي نتيجة لتشديد السياسة النقدية.

ورفعت وزارة الاقتصاد الشهر الماضي توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2024 بأكمله إلى 2.8 بالمئة من 2.3 بالمئة في تقديرات سابقة.