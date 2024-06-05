وقالت المصادر أن الشركة اختارت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال وإس ان بي كابيتال، للبيع المحتمل. ولا تزال التفاصيل مثل توقيت الطرح والتقييم قيد النقاش وقابلة للتغيير.

تأسست العربية للعود على يد الشيخ عبد العزيز الجاسر عام 1982، ولديها 1200 متجر في 37 دولة، وتصف نفسها بأنها أكبر مورد في العالم للعطور الشرقية، وفقا لموقعها على الإنترنت.

وهذه ليست المرة الأولى التي تفكر فيها العربية للعود في طرح أسهمها للاكتتاب، حيث أعلنت في 2010 عن اعتزامها اتخاذ هذه الخطوة لكن لم تتم بسبب ظروف لم توضحها. كما أن الرئيس التنفيذي للشركة تحدث عن خطط مشابهة في مقال نشره في 2023 مجلة هارفارد بيزنس ريفيو العربية.

ويأتي تخطيط العربية للعود لطرح أسهمها للاكتتاب العام في وقت تشهد فيه الصفقات سخونة في السعودية، وقد اجتذبت أربعة اكتتابات عامة أولية حديثة في المملكة ما مجموعه 176 مليار دولار من طلبات المستثمرين المؤسسيين، حيث واصلت الشركات المدرجة حديثًا أداءها الجيد.

وقالت سوق الأسهم السعودية الشهر الماضي إن أكثر من 50 شركة تقدمت بطلبات للإدراج.

ويوم الإثنين، ​أعلنت هيئة السوق المالية السعودية موافقتها على طلب شركة "الماجد للعود" المنافسة لـ"العربية للعود" تسجيل أسهمها وطرح 7.5 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30 بالمئة من إجمالي أسهم الشركة.