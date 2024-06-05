وكان نتنياهو قام بجولة عند الحدود الشمالية مع لبنان، الأربعاء، وقال إن إسرائيل مستعدة لتحرك قوي في الجبهة الشمالية.

وتستهدف جماعة حزب الله اللبنانية بشكل متكرر البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود، والتي تم إخلاء الكثير منها، بهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة. وأدت الصواريخ إلى إشعال حرائق غابات ضخمة هذا الأسبوع أتت على مساحات كبيرة من الأراضي في شمال إسرائيل.

وقال نتنياهو "من يعتقد أنه يستطيع إيذاءنا وأننا سنقف مكتوفي الأيدي يرتكب خطأ فادحا. نحن مستعدون للقيام بعمل قوي جدا في الشمال. وبطريقة أو بأخرى سنعيد الأمن إلى الشمال".

وتتبادل إسرائيل وجماعة حزب الله إطلاق النار منذ ثمانية أشهر بالتزامن مع حرب غزة مما أثار مخاوف من احتمال اندلاع صراع أوسع بين الخصمين المدججين بالسلاح.

والأعمال القتالية الدائرة بين إسرائيل وحزب الله هي الأسوأ منذ حرب عام 2006 بينهما ودفعت عشرات الآلاف من الأشخاص على جانبي الحدود إلى النزوح.