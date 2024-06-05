وبحلول الساعة 0723 بتوقيت غرينتش ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 0.5 بالمئة ليتعافى بعد خسائر تكبدها في الجلسة السابقة.

وأنهت وول ستريت معاملات، الثلاثاء، مرتفعة وتعافت الأسهم الآسيوية على نطاق واسع بعد بيانات أظهرت أن الوظائف الأميركية الجديدة تراجعت في أبريل، مما يشير إلى تباطؤ في سوق العمل ويقوي المراهنات على خفض المركزي للفائدة.

لكن تركيز المستثمرين ظل منصبا على قرار مهم بخصوص الفائدة من البنك المركزي الأوروبي غدا الخميس، حيث من المتوقع أن يخفض تكاليف الإقراض 25 نقطة أساس من مستوى قياسي حاليا هو أربعة بالمئة.

وصعدت جميع مؤشرات القطاعات الأوروبية الرئيسية، وجاء في صدارتها قطاع التجزئة الذي ارتفع 1.7 بالمئة بعدما قفز سهم إنديتكس المالكة للعلامة التجارية زارا 4.7 بالمئة بفضل أرقام مبيعات أفضل من المتوقع في نتائج الربع الأول.

وجاء أداء المؤشر الإسباني إيبكس أفضل من بقية أسواق المنطقة وارتفع 0.76 بالمئة.

وتترقب الأسواق الآن بيانات مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو التي تصدر اليوم.