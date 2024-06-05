وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، الأربعاء، فقد شهد الطرح اكتتابا تجاوز 6 أضعاف إجمالي الإصدار، وتكوّن من الشرائح التالية:

300 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 1.44 مليار ريال) لسندات مدتها 5 أعوام.

350 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 1.68 مليار ريال ) لسندات مدتها 15 عاماً.

وتمثل القروض وأدوات الدين أحد المصادر الأربعة الرئيسية لتمويل صندوق الاستثمارات العامة، وتشمل المصادر الأخرى الأرباح المحتفظ بها من الاستثمارات، وضخ رؤوس الأموال من الحكومة، الأصول الحكومية المحولة إلى صندوق الاستثمارات العامة.

ويُصنف صندوق الاستثمارات العامة بدرجة (A1) من قبل وكالة موديز للتنصيف الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية، وبدرجة (A+) من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو يدير أصولا تزيد قيمتها على 900 مليار دولار.

يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة جمع في فبراير الماضي ملياري دولار من طرح صكوك، وذلك في ثاني إصدار أدوات دين للصندوق هذا العام، حيث سبق هذا الإصدار بنحو شهر تقريباً قيامه ببيع سندات بقيمة 5 مليارات دولار.

ويهدف الصندوق من خلال خطط لإصدار سندات أو الحصول على قروض بنكية، إلى توفير مصادر جديدة للسيولة النقدية تساهم في تمويل مشروع التحول الاقتصادي الضخم الذي يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.