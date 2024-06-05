وذكر تقرير لمجلس الذهب، الثلاثاء، أن 8 بنوك مركزية عززت احتياطياتها من المعدن الأصفر في أبريل، في مقدمتها المركزي التركي، الذي كان أكبر مشتر للذهب في أبريل، حيث زاد احتياطياته الرسمية بمقدار 8 أطنان، ومع 11 شهرا متتاليا من الشراء، بلغ صافي مشتريات البنك منذ بداية العام 38 طنا، مما يرفع إجمالي حيازاته الرسمية من الذهب إلى 578 طنا.

ومن كبار المشترين في أبريل الماضي، البنك الوطني الكازاخستاني (6 أطنان)، وبنك الاحتياطي الهندي (6 أطنان)، والبنك الوطني البولندي (5 أطنان)، وسلطة النقد السنغافورية (4 أطنان)، والبنك المركزي الروسي (3 أطنان)، والبنك الوطني التشيكي (طنان).

في المقابل، تباطأت مشتريات بنك الشعب الصيني من الذهب، حيث ارتفعت احتياطياته في أبريل بما يقل قليلاً عن طنين في أبريل إلى 2264 طنا، وهي أدنى زيادة شهرية منذ نوفمبر 2022 وأقل بكثير من المتوسط ​​الشهري البالغ 18 طنا.