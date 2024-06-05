وبموجب بنود الصفقة، ستستحوذ شركة الاستثمار أبولو على حصة 49 بالمئة في مشروع مشترك Fab 34 تابع لشركة إنتل، حسبما جاء في بيان صادر عن شركة صناعة الرقائق الثلاثاء.

يعتبر هذا ثاني برنامج استثماري من هذا القبيل تعلنه إنتل، وهو جزء من جهودها لتخفيف العبء عن مواردها المالية المنهكة بالفعل.

الرئيس التنفيذي للشركة بات غيلسنغر يقدم خطة طموحة ومكلفة لإعادة إنتل إلى قمة صناعة أشباه الموصلات. حيث إنه يستثمر بكثافة لتنشيط تشكيلة منتجاته المتعثرة ويضخ الأموال في المصانع حول العالم، بهدف تنشيط تصنيعه وجذب عملاء تصنيع خارجيين.

اضطرت شركة إنتل، التي كانت في السابق أغنى شركة في صناعة أشباه الموصلات، إلى البحث عن تمويل خارجي في برنامج أطلق عليه اسم "رأس المال الذكي".

وقالت الشركة في البيان: "يسلط هذا الإعلان الضوء على التقدم المستمر الذي تحققه شركة إنتل في استراتيجية التحول الخاصة بها"، مضيفة "نواصل التقدم لخلق مرونة مالية وتسريع استراتيجيتنا، بما في ذلك الاستثمار في عمليات التصنيع العالمية، مع الحفاظ على ميزانية عمومية قوية."

وقالت إنتل إن بناء المصنع، في موقع الشركة الحالي في ليكسليب بالقرب من دبلن، "اكتمل إلى حد كبير". سيتم الانتهاء من الصفقة، التي تسمح لشركة إنتل باستثمار أموالها في مكان آخر، في الربع الثاني من عام 2024.

وبموجب شروط الاتفاقية، ستشتري إنتل كمية معينة من إنتاج المصنع لبيعها بنفسها أو نيابة عن العملاء. وستعطي شركة صناعة الرقائق الأفضلية لهذا المصنع على المصانع الأخرى في شبكتها عند اختيار مكان الإنتاج، كما تنص الاتفاقية.

ومن المتوقع أن يكتمل البناء إلى حد كبير بحلول شهر يونيو.

في عام 2022، أعلنت شركة إنتل عن صفقة مع "Brookfield Infrastructure Partners" للحصول على التزام بقيمة 15 مليار دولار للمساعدة في تمويل مجمع أشباه الموصلات في أريزونا.