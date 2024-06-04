تحركات الأسهم

أغلق المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي منخفضا 0.5 بالمئة، منهيا سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام.

وقادت أسهم شركات الطاقة الخسائر إذ انخفضت 2.6 بالمئة مسجلة أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين.

وجاء انخفاض أسهم الطاقة في أعقاب تراجع أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة بفعل الشكوك إزاء قرار أوبك+ بزيادة الإمدادات في وقت لاحق هذا العام.

وتراجع قطاع الموارد الأساسية، الذي يضم أكبر شركات التعدين في أوروبا، 2.3 بالمئة وسط انخفاض أسعار المعادن مثل الذهب والنحاس.

كما ظهرت حالة من العزوف عن المخاطرة مع ترقب المستثمرين قرار البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس بخصوص معدلات الفائدة وسط توقعات بخفض تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس.