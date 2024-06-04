وتراجعت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي لأسواق المال في الخليج، 1.4 بالمئة ووصل سعر خام برنت إلى 77.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:36 بتوقيت غرينتش.

تحركات الأسهم

هبط المؤشر الرئيسي بالسوق السعودية بنسبة 1.7 بالمئة بعد جلستين متتاليتين من المكاسب، وسجلت جميع مكوناته خسائر.

وتراجع سهم أكوا باور 2.5 بالمئة، وهوى سهم أرامكو السعودية 2.4 بالمئة إلى 28.2 ريال للسهم وهو أدنى مستوى له في أكثر من عام.

وتعرض المملكة على المستثمرين نحو 1.545 مليار سهم من أرامكو بسعر يتراوح بين 26.7 و29 ريالا.

وعلى نحو منفصل، أظهر مسح اليوم الثلاثاء تراجع نمو نشاط الأعمال غير النفطية في السعودية في مايو وسط ارتفاع الطلبيات الجديدة.

وفي دبي، تراجع المؤشر الرئيسي 0.2 بالمئة، وفي أبوظبي، لم يشهد المؤشر الرئيسي تغيرا يذكر.

وفي قطر، واصل المؤشر الرئيسي الصعود للجلسة الرابعة على التوالي ليغلق مرتفعا 0.6 بالمئة مدعوما بمكاسب 3.3 بالمئة لسهم شركة الملاحة القطرية (ملاحة) وزيادة بنسبة 2.2 بالمئة في سهم شركة قطر لنقل الغاز.

في غضون ذلك، أبرمت شركة قطر للطاقة العملاقة المملوكة للدولة اتفاقية لتوريد النافتا لمدة عشر سنوات مع شركة إيدميتسو كوسان اليابانية.

وتتوقع الأسواق حاليا بنسبة 62 بالمئة تقريبا أن يخفض المركزي الأميركي الفائدة في سبتمبر، ارتفاعا من نحو 53 بالمئة قبل صدور بيانات التصنيع.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.5 بالمئة منهيا سلسلة خسائر لست جلسات.

وارتفع سهم إيسترن كومباني ثلاثة بالمئة وقفز سهم المجموعة المالية هيرميس القابضة 3.4 بالمئة.

يأتي هذا بعد بيان للموازنة أظهر أمس الاثنين أن مصر تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 30 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025 التي تبدأ في الأول من يوليو.