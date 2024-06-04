تحركات الأسعار

واصل خام برنت الخسائر بعدما تراجع لأدنى مستوى في أربعة أشهر خلال الجلسة السابقة، وهبطت العقود الآجلة للخام 1.13 دولار أو 1.4 بالمئة إلى 77.23 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:10 بتوقيت غرينتش.

وأغلق خام برنت أمس الاثنين دون 80 دولارا للمرة الأولى منذ السابع من فبراير، بعد أن انخفض أكثر من ثلاثة بالمئة.

وكان أقل سعر سجله خام برنت اليوم هو 76.76 دولار، وهو ما يزيد بأقل من دولارين فقط عن أدنى مستوى لسعر الخام هذا العام والذي وصل إلى 74.79 دولار في أوائل يناير.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.21 دولار أو 1.6 بالمئة إلى 73.01 دولار للبرميل.

وانخفض الخام 3.6 بالمئة أمس الاثنين ليقترب عند التسوية من أدنى مستوى في أربعة أشهر.

واتفقت مجموعة أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء في مقدمتهم روسيا، يوم الأحد على تمديد معظم تخفيضات إنتاج النفط حتى 2025 لكنها تركت مجالا لإلغاء التخفيضات الطوعية من ثمانية أعضاء تدريجيا اعتبارا من أكتوبر تشرين الأول.