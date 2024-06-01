وجاءت هذه الخطوة تلبية للطلب الكبير من قبل المستثمرين، وبعد حصول المساهمين البائعين على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

ونتيجة لقرار المساهمين البائعين زيادة حجم الأسهم المخصصة للشريحة الأولى، سيتم تخصيص 1.26 مليار سهم للشريحة الثانية بدلاً من 1.288 مليار سهم. ويبقى إجمالي أسهم الطرح من دون تغيير عند 1.4 مليار سهم تمثل ما نسبته 20 بالمئة من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة.

واستناداً إلى النطاق السعري المعلن عنه سابقاً، والذي يتراوح بين 1.30 و1.35 درهم للسهم الواحد، ستتراوح قيمة الطرح للشريحة الأولى الآن بين 182 مليون درهم و189 مليون درهم تمثل ما نسبته 10 بالمئة من حجم الطرح العام الأولي.

وتبقى فترات الاكتتاب كما هي، حيث يُغلق باب الاكتتاب أمام الشريحة الأولى في 4 يونيو 2024، في حين تنتهي فترة اكتتاب الشريحة الثانية بتاريخ 5 يونيو 2024.

وسيتم تحديد السعر النهائي للطرح من خلال عملية بناء سجل الأوامر بعد إغلاق اكتتاب الشريحة الثانية، ومن المتوقع الإعلان عنه بتاريخ 6 يونيو 2024.

ومن المتوقع أن يتم استكمال الطرح وقبول الأسهم للتداول في السوق الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية في 12 يونيو 2024، وذلك حسب ظروف السوق وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على قبول الأسهم للتداول.