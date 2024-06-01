وستمكن المرحلة الأولية للمشروع من إنتاج حوالي 200 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً علماً أن تكلفة الاستثمارات الإجمالية الخاصة بهذه المرحلة تناهز 6.2 مليارات دولار.

وقع الاتفاقية عن الجانب التونسي وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم فاطمة ثابت، وعن شركة أكوا باور المدير التنفيذي للشركة ماركو أرشلي.

وسيتضمن المشروع تطوير مراحل أخرى، بما يسهم في توسيع القدرة المركزة من مصادر الطاقات المتجددة لتكون في حدود 12 غيغاوات مع الرفع من معدلات إنتاج الهيدروجين الأخضر لتتجاوز 600 ألف طن سنويا.

وتعمل تونس من خلال إنجاز هذا المشروع على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر ومشتقاته وذلك من خلال استقطاب الاستثمار المحلي والأجنبي مع استغلال الإمكانات المتاحة على الصعيد الوطني من كفاءات وبنية تحتية صناعية وطاقية متوفرة وتموقع تونس الاستراتيجي.