وبحسب بلومبرغ، فإن مبلغ التبرعات البالغ 52.8 مليون دولار، هو رقم ضخم ليوم واحد، كما أنه يمثل أكثر من ثلثي المبلغ الذي جمعه خلال شهر أبريل بأكلمه، والبالغ 76 مليون دولار.

وقالت حملة ترامب في بيان مساء الجمعة: "هذا أكثر من مليوني دولار في الساعة". وبحسب البيان، فإن أكثر من ثلث المتبرعين جدد.

وكانت هيئة المحلفين وجدت، الخميس الماضي، أن المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب مذنب في جميع التهم الـ 34 المتعلقة بسوء التعامل مع السجلات التجارية للتستر على المدفوعات لممثلة إباحية.

ويوم الجمعة، قال ترامب إنه سيطعن على حكم الإدانة الذي جعله أول رئيس أميركي سابق يدان بارتكاب جريمة، رغم أنه سيتعين عليه الانتظار حتى صدور الحكم النهائي في 11 يوليو قبل اتخاذ هذه الخطوة.

وأدين ترامب في 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير وثائق لإخفاء مبلغ مالي دفعه لشراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز للتأثير بشكل غير قانوني على نتائج انتخابات عام 2016. وتفوق ترامب في ذلك العام على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

ولا يزال ترامب يواجه ثلاث محاكمات جنائية أخرى، اثنتان بسبب جهوده لإلغاء هزيمته في انتخابات عام 2020، لكن الحكم في القضيةا لجارية قد يكون الوحيد الذي يصدر قبل الانتخابات.

ودفع ترامب ببراءته في جميع القضايا الأربع، التي يقول إن لها دوافع سياسية.