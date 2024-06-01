وخلال جلسة الجمعة ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.80 بالمئة إلى 5277.51 نقطة عند الإغلاق، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 0.01 بالمئة إلى 16735.02 نقطة. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 1.51 بالمئة إلى 38686.32 نقطة.

وعلى أساس أسبوعي، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.18 بالمئة، فيما انخفض مؤشر ناسداك المجمع 0.01 بالمئة، وداو جونز 0.97 بالمئة.

وكانت بيانات صدرت الجمعة، أظهرت تباطؤ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، في أميركا، خلال أبريل الماضي، إلى 0.2 بالمئة، على أساس شهري، متماشيا مع التوقعات، وهو ما يعطي مزيدا من الآمال حول إمكانية خفض الفائدة هذا العام.